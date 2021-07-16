Силы МЧС брошены на тушение горящего леса под Петрозаводском

Вблизи Петрозаводска 16 июля случились сразу несколько возгораний. Как сообщил в своем аккаунте бывший руководитель регионального МЧС, генерал-майор Сергей Шугаев один пожар в Сулажгоре уже потушен. Второе возгорание леса на площадке нового тракторного завода ликвидируют в ближайшие часы. Шугаев подчеркнул, что МЧС делает все, чтобы ликвидировать причины пожара.

До Петрозаводска, как пояснил главный спасатель Карелии, дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района. Ранее горожане сообщали в соцсети о смоге. Некоторые петрозаводчане жаловались на першение в горле. По словам Шугаева, в Пряжинском районе сложная ситуация, в огне 210 гектаров леса, на тушение брошены 70 человек, привлечена техника.

«Сейчас мох сухой, вспыхивает словно порох»,

- написал Шугаев, добавив, что причина 95% возгораний – это человеческий фактор. Он попросил жителей региона воздержаться от походов в лес.

Чтобы уберечься от смога в квартирах и домах, он советует закрыть окна и форточки или хотя бы завесить мокрой тканью, а также пить больше воды и почаще полоскать рот.

Шугаев предполагает, что смог в карельской столице рассеется к утру. Спасатели надеются на ветер с залива. (фото с личной страницы, фото на главной sarinform.ru)