В Петрозаводске установили правила для пользователей самокатов

В Петрозаводске утвердили правила для людей, пользующихся самокатами, гироскутерами, моноколесами, скейтбордами, роликами и другими средствами мобильности.

Лица, использующие эти средства передвижения, считаются пешеходами, соответственно ездить по проезжей части им нельзя. Соглашение об использовании электросамокатов в Петрозаводске подписали чиновники мэрии и кикшеринговые компании.

Согласно правилам, передвигаться на индивидуальном мобильном транспорте можно со скоростью 25 км/ч. А на тротуарах и в местах массового скопления людей скорость электросамоката не должна превышать 15 км/ч.



Запрещено размещать самокаты на тротуарах шириной менее трех метров, рядом с остановками общественного транспорта (ближе двух метров), на озелененных территориях, в местах, где могут создаваться препятствия для пешеходов и транспортных средств.

Также запрещено ездить и парковать самокаты на пешеходной части Онежской набережной (рекреационная зона прибрежной территории). Кататься на средствах мобильности запрещено и нетрезвым гражданам.

Кататься на электросамокатах можно в пределах зон, закрытых для движения транспорта. При переходе проезжей части следует встать на землю, взять устройство в руки и перейти дорогу в положенном месте. Правила для самокатчиков прописаны в памятке. (фото rg.ru)