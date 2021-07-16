МВД попросило сообщать о поддельных справках о вакцинации от COVID-19
В региональном МВД напомнили о недопустимости подделки медицинских справок, а также попросили сообщать о сомнительных сертификатах о прививках.
Учитывая эпидситуацию, работодатели требуют от сотрудников и претендентов на работу прививочные сертификаты либо справки об отсутствии коронавируса.
Полиция советует администрациям предприятий и учреждений при получении медицинских документов особо обращать внимание на их подлинность, при сомнениях рекомендуют обращаться в полицию.
«Гражданин, использующий поддельный документ, совершает уголовно наказуемое деяние (ст.327 УК РФ). Кроме того, его действия могут нести реальную угрозу для здоровья коллег»,
- комментирует пресс-служба ведомства. Подчеркивается, что в Карелии пока не зафиксированы случаи продажи подложных сертификатов о вакцинации. (фото letidor.ru)