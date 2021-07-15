Самокаты в Петрозаводске будут ездить по правилам

Так называемые средства индивидуальной мобильности становятся все большей угрозой общественно безопасности. В Петрозаводске выработают правила их использования, сообщает администрация города.

Сегодня уже выработаны условия размещения пунктов проката самокатов и других СИМ вблизи Онежской набережной.

На велосипедной дорожке будут установлены дополнительные указатели. В частности, в районе лестничных спусков планируется нанести разметку, обозначающую зону безопасного перехода через велодорожку.

Также рассматривается возможность установки информационного стенда с правилами дорожного движения на территории Онежской набережной.

Администрация Петрозаводска напоминает, что в соответствии с ПДД велосипедисты должны передвигаться по специально выделенной для этого дорожке или полосе. Лишь в случае отсутствия таких зон допускается использование велосипедистами пешеходной инфраструктуры. Пешеходы могут передвигаться по велосипедной дорожке только при отсутствии выделенной для пеших прогулок полосы. Лица, катающиеся на роликовых коньках (роллерах) или прогуливающиеся с детскими колясками, также являются пешеходами и обязаны использовать для передвижения соответствующие зоны. // Фото: Яндекс.Новости