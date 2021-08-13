157 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Карелии

За последние сутки в Карелии подтверждено 157 новых случаев коронавирусной инфекции, среди инфицированных один вакцинированный человек. Также среди новых заболевших – 22 ребенка.

Такие данные утром 13 августа приводит глава регионального Минздрава. Общее число заболевших, с учетом актуальной информации, возросло до 58 129 человек. Выписаны после болезни 174 человека. За все время пандемии в республике поправились 54 561.

Также официально подтвержден еще один летальный исход от коронавируса. За все время пандемия отняла жизни 746 человек. (фото fernandozhiminaicela, pixabay.com)