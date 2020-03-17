12 человек с подозрением на коронавирус находятся в больнице Карелии

В Карелии под медицинским наблюдением в связи с пандемией коронавируса находятся 95 жителей республики, среди них и те, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидситуацией. В минувший понедельник сообщалось о 88 жителях, находящихся под наблюдением. На 17 марта случаев заболевания коронавирусной инфекцией в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Республиканской инфекционной больнице находятся 12 человек с подозрением на коронавирус. Из них десять человек приехали из Испании, Финляндии, ОАЭ, Турции, Италии и Чехии.

На карантине дома по-прежнему находятся 32 жителя Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии республики провела исследования на новый коронавирус от 196 человек. Результат отрицательный. Специалисты зарегистрировали 21 случай ОРВИ у прибывших из зарубежа. 19 человек госпитализировали, в том числе четверо, вернувшихся из Испании, Италии и Германии. Все обследованы на коронавирус, у 11 – результат отрицательный, у 8 – данные ожидаются.