Улицы Маршала Мерецкова и Николая Ригачина отремонтируют

Две магистрали Петрозаводска обновят к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Ремонт проведут на улицах Маршала Мерецкова и Николая Ригачина в 2021 и 2022 годах в рамках кампании «Улица Победы», реализуемой по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проект «Улица Победы» разработан в минувшем году и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предусматривает приведение в нормативное состояние связанных с этой датой городских дорог в 83 регионах страны»,

- рассказали в карельском правительстве.

Кроме того, в список объектов, которые отремонтируют в Петрозаводске в этом году включены улица имени Героя Советского Союза Николая Ватутина и улица Гвардейская. Ранее Упрдор «Кола» опубликовал планы по ремонту и строительству трасс в Карелии в 2020 году. Согласно плану, должны быть построены и отремонтированы сразу несколько дорог.