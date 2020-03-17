Опубликованы масштабные планы по ремонту трасс в Карелии

Упрдор «Кола» опубликовал планы по ремонту и строительству трасс в Карелии в 2020 году. Согласно плану, должны быть построены и отремонтированы сразу несколько дорог.

Так, в 2020 году начнется строительство нового 21-километрового участка трассы «Сортавала». Это будет продолжение обхода населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро. Строительство участка с обходом деревни Маньга позволит выпрямить дорогу. Помимо этого, будет построена новая развязка трасс «Кола» и «Сортавала».

Всего в 2020 году в Карелии приведут в порядок 330 километров федеральных дорог. В Сегежском районе завершат двухлетний капитальный ремонт 47 километров трассы «Кола». Завершается капремонт подъезда к МАПП «Вяртсиля» (около 50 километров).

На подъезде к Петрозаводску продолжатся работы по ликвидации деформаций покрытия. Это позволит обеспечить безопасный проезд по дороге до проведения капремонта, проектная документация на который уже разрабатывается.