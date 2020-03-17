17 марта 2020, 09:28
Общество

Команды из Петрозаводска победили во всероссийском конкурсе

Юные жители карельской столицы признались в любви к планете

Сразу четыре команды школьников и дошколят из Петрозаводска стали лауреатами конкурса «Влюбленные в планету», проводившегося по всей России. Цель конкурса - рассказать в видеоролике за минуту, почему Земля нуждается в заботе, сообщает мэрия карельской столицы.

В итоге от Петрозаводска победителями стали команды лицея №13, школы №48, а также детских садов №89 и №12.

Победители мероприятия получат дипломы, экосумки и литературу на тему защиты окружающей среды.

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Метки: 
Петрозаводск
экология
конкурс
«Влюбленные в планету»
дети
лицей №13
школа №48
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