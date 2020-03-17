Культурно-массовые мероприятия в Карелии отменены из-за коронавируса

В Министерстве культуры РК 16 марта обсудили порядок работы учреждений для предупреждения распространения коронавируса. До отмены режима повышенной готовности под запретом будут все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства Карелии.

До этого времени все концерты и спектакли отменяются, кинотеатры смогут продавать билеты не более чем 50 зрителям на один сеанс при соблюдении между ними при посадке расстояния не менее 1 метра.

Приобретенные заранее билеты зрители могут возвратить за полную стоимость или обменять на мероприятия, которые будут проводиться после отмены режима повышенной готовности.

Министерство культуры Карелии просит посетителей учреждений культуры с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам, направленным на сохранение общественной безопасности.

При этом рабочий процесс в учреждениях культуры не прекратится: будут проходить репетиции, сотрудники продолжат выполнять текущую работу.

Музеи и выставочные залы будут работать в обычном режиме с индивидуальными посетителями и небольшими группами. На входе в учреждения посетителям предложат обрабатывать руки антисептическими средствами.

Руководителям учреждений культуры поручили назначить из числа сотрудников ответственных за санитарную обработку помещений, регулярно делать влажную уборку с использованием специальных средств, а также проветривать помещения.

Учреждениям образования рекомендовали ввести кабинетную систему обучения, организовать питание в столовых небольшими группами, при необходимости выдавать учащимся сухой паек.

Напомним, в соответствии с распоряжением Главы Карелии с 16 марта в республике отменены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Также Артур Парфенчиков ввел возможность свободного посещения школ и детских садов.