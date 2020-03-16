Парфенчиков ввел возможность свободного посещения школ в Карелии

Руководитель республики Артур Парфенчиков установил возможность свободного посещения образовательных организаций Карелии. Глава дополнил свое распоряжение от 12 марта в связи с предупреждением распространения коронавируса. Родители сами будут решать, стоит ли их детям посещать школу или детский сад.

«В школах и детских садах республики вводится возможность свободного посещения. Решение - отправлять ребенка в школу, детсад или нет - принимают его родители или законные представители»,

- написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Министерство образования республики издаст необходимый нормативный акт, сообщает пресс-служба правительства.

Документ устанавливает численность участников мероприятий, которые должны быть отменены. Спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, численность которых превышает 50 человек, в Карелии проводиться не будут.