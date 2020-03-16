11 человек с подозрением на коронавирус находятся в больнице в Карелии

Сегодня в Петрозаводске прошло первое совещание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что с начала действия противоэпидемических мероприятий, связанных с коронавирусом, под медицинское наблюдение были переведены 88 жителей Карелии. в их числе и те, кто вернулся из стран с неблагополучной по коронавирусу эпидситуацией. 32 человека находятся на карантине дома. Это жители Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов.

В Республиканской инфекционной больнице находятся 11 человек с подозрением на инфекцию, среди них двое, вступавших в контакт с заболевшими. По сообщению пресс-службы правительства республики, у девятерых первый анализ не подтвердил наличие инфекции. По остальным результаты еще не известны. Власти подчеркивают, что в республике нет случаев заболевания.

Вернувшихся из стран, где фиксируются случаи инфекции, просят звонить на горячую линию 8 800-201-06-57 и соблюдать двухнедельный карантин. Этим гражданам нельзя выходить из квартиры, посещать учебу или работу, а также поликлинику.