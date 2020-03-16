16 марта 2020, 16:36
Общество

Коронавирус внес коррективы в работу Петрозаводского городского суда

Суд будет принимать заявления и жалобы по почте

Петрозаводский городской суд будет принимать заявления, жалобы и документы дистанционно. Изменения в работе суда связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19. Информация появилась на сайте суда.

Административные исковые заявления и процессуальные документы будут приниматься по почте или в электронном виде – через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» на сайте суда.

Другие заявления, обращения, жалобы и другие документы будут принимать по почте, факсу или электронной почте petrozavodsky.kar@sudrf.ru.

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петрозаводский городской суд
почта
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