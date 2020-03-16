16 марта 2020, 15:26
Общество

Официальный стрит-арт стартует в Петрозаводске

Призовой фонд в 160 тысяч рублей распределен среди пяти соискателей на гранты по борьбе с уличным вандализмом

В момент работы конкурсной комиссии было принято решение выделить пять победителей. Все заявки достаточно разноплановы, все креативны, все интересны и направлены на разные моменты борьбы с вандализмом. При включении молодежи, специализирующейся на граффити, будет проведен конкурс на лучший эскиз. Все площадки для разрисовки будут согласованы с мэрией.

 Общественное Движение «Петрозаводск — любимая столица», курирующее распределение денег, берет на себя поэтапный контроль за действиями молодежи. Кстати, для победителя в конкурсе эскизов уже найдено место для панно. Это территория супермаркета «Леруа Мерлен»

«Я не умею говорить на камеру, но скажу лишь одно — мы примем участие в украшении города»,

- высказалась Екатерина Савельева, специализирующаяся на граффити.

 

  

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