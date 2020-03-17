Детские площадки отремонтируют в Петрозаводске

Детские городки в Петрозаводске приведут в порядок и сделают ремонт. Соответствующее решение было принято в администрации города, сообщает пресс-служба администрации. Контракт планируется заключить в апреле. Пока же специалисты мэрии осматривают площадки, чтобы составить перечень работ.

Петрозаводчане также могут внести свою лепту и сообщить о поломках на игровых площадках, расположенных на общегородских территориях. Горожан просят сфотографировать поломку и направить ее по почте с указанием адреса объекта: anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru

Также в мэрии напомнили, что за состояние площадок во дворах отвечают управляющие организации.

В этом году в рамках подготовки к столетию Карелии в городе планируют установить три детских игровых комплекса. Новые площадки появятся в Бородинском сквере, на Каменноборской аллее и в Соломенском парке.

Фото: youtube.com