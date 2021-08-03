Врач рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного COVID-19

Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко назвал способ, как можно избежать тромбозов после перенесенного коронавируса, пишет «Лента.ру». Своим мнением медик поделился в телеграм-канале. Переболевшим коронавирусом он рекомендует следить за показателем свертываемости крови и делать коагулограмму.

«Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы, или новых оральных коагулянтов»,

- сказал Вечорко. По его словам, эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и летальных случаев. Вечорко добавил, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность.

Врач рекомендовал после выписки сделать коагулограмму для оценки свертываемости крови. Расшифровать анализ и назначить или прервать терапию может только врач, добавил Вечорко. Он также порекомендовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жару. (фото 100med.ru)