03 августа 2021, 11:55
Певица МакSим идет на поправку
Несколько недель исполнительница находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии
Певица МакSим находится в сознании и идет на поправку. Ее правое легкое, сильно пострадавшее во время болезни, восстанавливается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.
«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Человек идет на поправку»,
- сказала представитель певицы.
Марина Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Состояние певицы начало улучшаться в конце июля. Фото пресс-службы МакSим