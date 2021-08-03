Певица МакSим идет на поправку

Певица МакSим находится в сознании и идет на поправку. Ее правое легкое, сильно пострадавшее во время болезни, восстанавливается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Человек идет на поправку»,

- сказала представитель певицы.

Марина Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Состояние певицы начало улучшаться в конце июля. Фото пресс-службы МакSим