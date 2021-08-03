22 тысячи зараженных Covid-19 выявлены в России 2 августа

За последние сутки в России выявлены 22 010 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 788 человек, выписаны - 18 963. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1952 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1910, в Ленинградской области - 236, в Мурманской области - 232, в Архангельской области - 224, в Вологодской области - 225.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 6 334 195 раз. Скончались 160 925 человек.

Напомним, в Карелии 2 августа Covid-19 выявлен у 165 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt