Скорая испытывает большие нагрузки из-за перевозок на томографию

В апреле значительно возросло количество перевозимых больных скорой помощью Петрозаводска на исследование легких на компьютерном томографе. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказала заместитель главврача БСМП по скорой и неотложной медицинской помощи Татьяна Смолинова.

«Сейчас мы имеем огромное количество перевозок на компьютерную томографию. В день такие перевозки составляют около 40 вызовов. Это очень много, и потому загрузка станции очень серьезная», - рассказала Смолинова.

Ситуация связана с пандемией коронавируса. Медики поликлиник, обследующие больных с симптомами ОРВИ на дому по вызовам, могут инициировать необходимость обследования легких на томографе. И тогда скорая везет такого больного на данное исследование и ждет. Если обнаруживается пневмония, то человека везут в инфекционку. Если нет – везут домой.

«Также наша скорая отвозит больных на обсервацию, в том числе не только в Петрозаводске, но и в Кондопоге. Так что поездка может занимать три с половиной часа. Нагрузка на скорую сейчас очень серьезная», - отмечает врач.

Уточним, что иследование КТ сейчас является одной из главных диагностических процедур для выявлений пневмоний и коронавируса.

О том, как организована работа на скорой помощи в апреле, есть ли паника среди врачей и больных, как проводится дезинфекция, читайте в нашем материале.