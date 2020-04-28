Врачи скорой в Петрозаводске справились с паникой из-за коронавируса

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. С поздравлениями к врачам обратился министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков:

«Сегодня у врачей, фельдшеров, диспетчеров, водителей скорой помощи – профессиональный праздник, хоть и неофициальный. Дорогие коллеги, благодарю вас за самоотверженный труд, нелегкий и подчас опасный, высокое чувство ответственности и долга, за то, что ежедневно вы спасаете жизнь и здоровье граждан, за милосердие и сострадание. Здоровья вам, жизненных сил и душевной крепости»,

- написал министр на своей странице.

Портал "Петрозаводск говорит" присоединяется к поздравлениям и желает медикам здоровья, сил, терпения.

Примечательно, что согласно архивным данным, первый пункт скорой помощи в городе Петрозаводске был открыт в 1921 году, то есть, без года, сто лет назад. Через четыре года, в 1925 году на базе этого пункта была создана станция скорой помощи.

Тогда транспорт станции состоял из трех лошадей. А в 1931 году появился первый автомобиль.

Первая машина скорой помощи в Петрозаводске, 1930-е годы. Автор съемки не установлен.

Машина скорой помощи, полученная от Ленинградской скорой помощи к 15-летию Карелии, 1935 г. Фото Г. А. Анкудинова.

Сейчас на станции скорой помощи, по данным заместителя главного врача по скорой и неотложной медицинской помощи БСМП Петрозаводска Татьяны Смолиновой, трудится порядка двухсот врачей, фельдшеров, врачей, а также около 120 водителей. То есть, свыше трехсот сотрудников.

В праздник портал «Петрозаводск говорит» расспросил руководителя подразделения скорой помощи о том, каковы будни станции, защищены ли врачи и пациенты, есть ли паника и как поменялась структура вызовов в период пандемии.

- После того, как стало известно, что врач скорой помощи заболела, люди боятся вызывать скорую, таксисты боятся возить врачей. Есть чем успокоить успокоить людей?

- После того, как был госпитализирован врач скорой помощи, у всех сотрудников еженедельно брали мазки на коронавирус и сейчас берут.

Ни одного необследованного человека на станции скорой медицинской помощи нет.

У нас регулярно проводится дезинфекция, может потому так и получилось, что никто от доктора не заразился, ни один человек, все, кто был в обсервации, они уже вышли на работу и работают.

То есть так произошло, что только один доктор у нас заражен, все остальные здоровы.

У нас есть дезинфектор, который обрабатывает все полностью, и стены, и полки, и стулья, ну и уборщица полностью все убирает. Дальше мы повесили везде кварцевые лампы, во всех ординаторских. Предугадать, когда кто будет на месте невозможно, поэтому когда выезжает последняя бригада, она включает и все кварцуется.

- Изменилась ли динамика вызовов скорой в эти последние недели?

- Сейчас мы имеем огромное количество перевозок на компьютерную томографию. В день такие перевозки составляют около 40 вызовов, это очень много и потому загрузка очень серьезная.

То есть поликлиники (а в дневные часы они обслуживают вызовы на скорую) дают нам заказ на перевозку для компьютерной томографии. Если ничего не находят, больной доставляется домой и дальше его лечит поликлиника, а если находят что-то, как правило пневмонию, мы везем его в инфекционный стационар. Также же наша скорая отвозит больных на обсервацию, в том числе не только в Петрозаводске, но и в Кондопоге. Так что поездка может занимать три с половиной часа. Нагрузка на скорую сейчас очень серьезная.

- Есть ли увеличение панических настроений у пациентов и у врачей?

- Это все немножко в прошлом.

Все панические настроения были в марте, больные вызывали на все подряд, не хотели ничего слушать, не хотели обращаться в поликлиники, консультаций и вызовов было до 500 в сутки! Было очень тяжело. Паника была и в наших рядах, потому что не всегда было легко отправить врачей на вызовы, если там было хоть какое-то подозрение на ковид.

- Сейчас как мне кажется, мы работаем в обычном нормальном режиме. В марте врачи думали, что можно как-то чего-то избежать, но теперь поняли – ничего не избежать. Да, есть ковид, да, есть контактные, есть больные и все ОРВИ и пневмонии мы считаем условно возможными с подозрением на ковид. Поэтому нам стало немножко проще работать.

Мы пользуемся средствами индивидуальной защиты, поэтому наши сотрудники перестали уходить на обсервацию. У нас выделена специальная машина, которая занимается только ковидом.

Да и сами больные успокоились, уж не знаю почему, может тоже свыклись с мыслью, что это данность и никуда не деться. Если в марте было по 500 вызовов, то сейчас 300-330, народ немножко успокоился.

- Как себя чувствует врач скорой помощи, которая заболела?

- Мы с ней созваниваемся довольно-таки часто и в коллективе многие доктора, которые звонят, всегда рассказывают, что все нормально. Все хорошо и доктор идет на поправку, проблем особо никаких нет.