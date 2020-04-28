Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение

Сегодня, 28 апреля, Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение. Текст документа глава Карелии опубликовал на своей странице в социальной сети.

Так, 6, 7, 8 мая будут выходными не только для работающих жителей республики, но и для школьников. «Ученики среднего звена и старшеклассники будут отдыхать, с учетом праздничных и выходных дней, с 1 по 11 мая. Это сделано для того, чтобы семьи с детьми могли уехать на дачи, не возвращаясь ради учебы в город. Напомню также, что у учеников младших классов с 1 мая начинаются летние каникулы», - сообщил Артур Парфенчиков.

Кроме того, глава республики разрешил семьям до четырех человек включительно передвигаться на такси в том случае, если автомобиль следует по одному маршруту. Будет продлен и режим работы магазинов, продающих алкоголь: теперь спиртное можно будет приобрести до 19:00.

А в некоторых районах Карелии теперь можно посещать не только магазины непродовольственных товаров, но и общественные бани и сауны. Таких районов пять: Калевальский, Муезерский, Суоярвский, Пудожский и Беломорский.

«Еще один пункт касается парка «Валаамский архипелаг». Его посещение с целью отдыха и туризма приостанавливается до 1 июня», - подытожил Парфенчиков.