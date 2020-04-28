Жилье для переселенцев из аварийного фонда могут построить в Янишполе

Артур Парфенчиков предложил рассмотреть возможность переселения жильцов аварийных домов в населенные пункты, которые имеют достаточное количество свободных мест в образовательных учреждениях и перспективу открытия новых рабочих мест. Глава Карелии рассказал, что уже дал поручение Минстрою рассмотреть вопрос о строительстве одного из новых домов для расселения аварийного жилфонда в поселке Янишполе.

«Через поселок проходит федеральная трасса отличного качества. Расстояние до Кондопоги – всего 14 км, до северной развилки на Петрозаводск - 27 км. Росавтодор уже рассматривает планы реконструкции участков Янишполе - Петрозаводск и Янишполе - Кондопога до четырех полос с разделением встречных потоков, что существенно повысит безопасность движения и сократит время в пути», - пишет на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Глава Карелии обратил внимание на то, что поселок газифицирован, что в перспективе позволит обеспечить низкие платежи за тепло. Кроме того, местная школа рассчитана на 464 учеников, но заполнена она всего на четверть. В Янишполе есть детски сад и идет строительство двух новых рыбоперерабатывающих заводов.

«Есть уже и первые заявления о согласии переехать в новый дом от жителей Пудожского района. Жители аварийных домов, участвующих в программе из этого перечня, согласные на переезд, могут подать заявление в Администрации своих районов. После того, как будет понятно необходимое количество квартир и их метраж, можно будет приступать к проектированию нового дома», - подытожил Парфенчиков.