Состояние врача, заболевшего Covid-19 в Петрозаводске, стабильное

Заместитель главного врача по скорой и неотложной медицинской помощи БСМП Татьяна Смолинова прокомментировала порталу «Петрозаводск говорит» состояние врача скорой помощи, которая заболела коронавирусом.

«Мы с ней созваниваемся довольно-таки часто и в коллективе многие доктора, которые звонят, всегда рассказывают, что все нормально. Все хорошо и доктор идет на поправку, проблем особо никаких нет»,

- сообщила Татьяна Смолинова.

Сегодня врачи скорой помощи празднуют профессиональный праздник. Татьяна Смолинова рассказала нашему порталу о том, как сейчас организована работа скорой, насколько безопасно людям делать вызов, есть ли паника среди врачей и пациентов и прочее. Читайте материал на нашем портале в ближайшее время.

Напомним, о том, что врач скорой помощи Петрозаводска больна коронавирусом стало известно 16 апреля. Вероятно, женщина заразилась от мужа, также сотрудника БСМП, но не врача, который заболел несколькими днями раньше.