Названы главные ошибки людей во время пандемии коронавируса

Ученые Принстонского университета назвали главные поведенческие ошибки, затрудняющие борьбу с пандемией коронавируса. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert!.

Многие люди, по мнению авторов, так поглощены вирусом, что пренебрегают сном, физическими упражнениями или общением с людьми.

Самоизоляция в период пандемии способна вызвать обострение хронических заболеваний психики, предупреждают ученые. В связи с этим рекомендуется поддерживать дома здоровую обстановку и не принимать все близко к сердцу.

Еще одной ошибкой является неправильная интерпретация статистических данных о заболеваемости коронавирусом. Некоторые сообщения о снижении или увеличении числа зараженных могут вызвать ложное чувство улучшения ситуации или, наоборот, тревогу.

Затрудняют борьбу с вирусом укоренившиеся социальные нормы. Так, у некоторых национальностей принято часто прикасаться к собеседнику, обнимать и целовать его. По мнению ученых, решить эту проблему могут лозунги и изображения, напоминающие о важности социального дистанцирования.