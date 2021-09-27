Еще одну вакцину от коронавируса начнут испытывать в России

Минздрав России дал добро на клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Это препарат «Бетувакс-КоВ-2», передает ТАСС.

Вакцину разработала компания «Институт стволовых клеток человека», она же и будет испытывать на добровольцах. Препарат начали создавать еще летом прошлого года.

Это субъединичная рекомбинантная вакцина, основанная на сферических частицах с поверхностным антигеном коронавируса. Разработчики считают, что ее можно будет применять для ревакцинации и вакцинации людей из группы риска.

Сейчас в России зарегистрированы уже пять отечественных вакцин против ковида. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». // Фото: ronstik/ Pixabay