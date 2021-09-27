27 сентября 2021, 14:44
Еще одну вакцину от коронавируса начнут испытывать в России
Минздрав РФ разрешил начать клинические испытания прививки от ковида «Бетувакс»
Минздрав России дал добро на клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Это препарат «Бетувакс-КоВ-2», передает ТАСС.
Вакцину разработала компания «Институт стволовых клеток человека», она же и будет испытывать на добровольцах. Препарат начали создавать еще летом прошлого года.
Это субъединичная рекомбинантная вакцина, основанная на сферических частицах с поверхностным антигеном коронавируса. Разработчики считают, что ее можно будет применять для ревакцинации и вакцинации людей из группы риска.
Сейчас в России зарегистрированы уже пять отечественных вакцин против ковида. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». // Фото: ronstik/ Pixabay