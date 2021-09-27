Детские выплаты в России будут зачислять только на карты «Мир»

Ежемесячные выплаты, которые перечисляет государство семьям с низким доходом после рождения или усыновления первого либо второго ребенка, придут не на любую банковскую карточку. РИА Новости передает, что с 1 октября их станут перчислять только на карты «Мир».

Семьи смогут получать деньги также наличными или на счет, к которому не привязана никакая карточка.

Так что изменения затронут только владельцев карт международных платежных систем, если они получают десткие пособия на них.

Для семей, которым деньги приходят по почте, на сберкнижку или номинальный счет, ничего не изменится. // Фото: gov.cap.ru