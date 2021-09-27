27 сентября 2021, 07:34
Цены на ЖКУ будут повышать, но усилят адресную поддержку по опалате
Правительство поручило компенсировать социально незащищенным россиянам стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги
Несколько профильных ведомств должны проработать вопрос об усилении адресной поддержки граждан по оплате услуг ЖКУ. Такое поручение дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишут «Известия».
Дело в том, что власти собираются совершенствовать систему тарифного регулирования. То есть цены на жилищно-коммунальные услуги будут устанавливать, учитывая планы по модернизации и ремонту инфраструктуры.
Эксперты говорят, что в этом случае рост тарифов может превысить инфляцию. Но для социально незащищенных россиян повышение компенсируют.
Вопросом займутся Минтруд, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и ФАС. // Фото: tomiks33