Цены на ЖКУ будут повышать, но усилят адресную поддержку по опалате

Несколько профильных ведомств должны проработать вопрос об усилении адресной поддержки граждан по оплате услуг ЖКУ. Такое поручение дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишут «Известия».

Дело в том, что власти собираются совершенствовать систему тарифного регулирования. То есть цены на жилищно-коммунальные услуги будут устанавливать, учитывая планы по модернизации и ремонту инфраструктуры.

Эксперты говорят, что в этом случае рост тарифов может превысить инфляцию. Но для социально незащищенных россиян повышение компенсируют.

Вопросом займутся Минтруд, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и ФАС. // Фото: tomiks33