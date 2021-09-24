Врач назвала способ избежать осенней депрессии

В конце сентября появляется множество факторов, способных спровоцировать депрессию. О том, как победить это состояние, рассказала невролог Ольга Котова, ее слова приводит радио Sputnik.

Как отметила эксперт, чтобы исключить расстройства настроения, необходимо включать как можно больше осветительных приборов дома и на работе. «Надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека», - такой совет дала Котова.

Также осенью особенно необходимо ложиться спать вовремя и высыпаться, это поможет справиться с сезонной перестройкой организма, заявила врач. Она добавила, что привычка подолгу сидеть вечером за компьютером может стать дополнительным фактором риска возникновения депрессии осенью.

«Если слишком много сидеть перед голубым светом, то сон нарушается, и это тоже не лучшим образом влияет на эмоциональное состояние человека», - предупредила специалист. Фото pixabay.com/Free-Photos