Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за отопления

После запуска отопления в домах падает уровень влажности, что может привести к некоторым проблемам со здоровьем. Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков, его слова приводит РИА Новости.

Специалист предупредил, что у жильцов могут возникать кровотечения из носа, также отмечается сухость кожи и слизистых. По словам Хомякова, после включения батарей отопления влажность воздуха в жилых помещениях опускается до 10-20 процентов (вместо стандартных 45-60 процентов). У многих появляется так называемый синдром сухого глаза - когда глаза краснеют, в них возникает ощущение инородного тела, боль.

Такие же ощущения могут появиться в носу, это приводит к затруднению дыхания и кровотечениям. Врач посоветовал гражданам следить за микроклиматом в помещениях. Идеальные условия - это температура 21 градус выше нуля, влажность более 50 процентов, заключил он. Фото pixabay.com/ri