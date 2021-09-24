Названы категории водителей, обязанные пройти техосмотр с 1 октября

С 1 октября сразу нескольким категориям водителей придется проходить техосмотр согласно новым правилам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Так, проходить техосмотр обязаны те водители, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля. Также под это правило подпадают машины, достигшие четырехлетнего возраста - тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

Обязательный техосмотр также рассчитан на грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт. В данном случае это касается тех автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерческих целей.

За отсутствие актуальной диагностической карты водителю автомобиля может грозить штраф в размере 500-800 рублей. Фото nou-kalina.ru