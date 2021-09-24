Голикова рассказала, как вырастет размер маткапитала

К 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка в России вырастет до 544 301 рубля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля, отметила чиновница. Предполагается, что в следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян.

В этом году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе был усыновлен), то дополнительная выплата - 155 550 рублей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Фото moidomrf.ru