Расстрелявший людей в Перми юноша пришел в сознание

Юноша, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минздрава Анастасию Крутень.

По словам чиновницы, состояние подозреваемого улучшилось, однако, по-прежнему остается тяжелым.

При задержании юноша был ранен. Позже медики ампутировали ему часть ноги.

Как сообщает «Лента.ру», после прихода в сознание нападавший первым делом спросил у врача про родителей. Пациент спросил, есть ли у него родители, а спустя некоторое время уточнил, где они находятся. Сообщается, что студент находится в бреду.

Отмечается, что родители напавшего на вуз в Перми не интересовались его состоянием и ни разу не позвонили в больницу.

Атака на Пермский госуниверситет произошла утром 21 сентября. Вооруженный 18-летний юноша открыл стрельбу на территории вуза, убив 6 человек и ранив более 20. Сам он серьезно пострадал при задержании. Фото pixabay.com/stux