Главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Об этом сообщает ТАСС.

Именно Знарок будет руководить российской национальной командой на Олимпийских Играх, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине. На посту наставника сборной специалист сменил Валерия Брагина. Он, в свою очередь, станет консультантом Знарка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель»,

- отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Под руководством Олега Знарка сборная России выигрывала золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.

На групповом этапе Игр в Пекине россиянам предстоит сыграть со Швейцарией, Данией и Чехией. Фото pixabay.com/soerli