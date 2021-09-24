Рекордную смертность от ковида за всю пандемию зафиксировали в России

За минувшие сутки в России зафиксировали максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. По данным оперштаба от 24 сентября, скончались 828 пациентов.

Днем ранее летальных случаев было 820, такой же показатель фиксировали прежде только 26 августа.

За прошедшие 24 часа в РФ зафиксировали 21 379 новых зараженных COVID-19. Общее количество заболевших за все время пандемии составляет теперь 7 376 374 человек.

Напомним, в Карелии за сутки умерли от коронавируса четверо жителей, заразились 185. // Фото: Engin_Akyurt/Pixabay