Кардиолог назвала неожиданные проявления инфаркта миокарда
Российский кардиолог Ирина Литвякова перечислила несколько необычных симптомов, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Слова специалиста приводит издание «Доктор Питер».
Врач назвала нетипичными симптомами инфаркта миокарда изжогу, вздутие живота, а также напряжение мышц брюшной стенки.
Кардиолог отметила, что острый инфаркт миокарда может также сопровождаться болью в области грудного отдела и в нижней челюсти.
«К особой группе риска относятся пациенты с сахарным диабетом, так как у них возможно бессимптомное течение инфаркта», - подчеркнула Литвякова.
Она добавила, что боли в области сердца обычно возникают не только при инфаркте. Они могут свидетельствовать о грыже пищеводного отверстия диафрагмы, заболеваниях пищевода, а также об остеохондрозе позвоночника. Фото pixabay.com/Pexels