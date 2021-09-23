Главу управления СК Пермского края нашли мертвым

В Перми найден мертвым глава управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции С.Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка»,

- рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сарапульцев имел звание полковника юстиции. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.

Напомним, 20 сентября в Перми 18-летний юноша расстрелял людей в университете. Погибли шесть человек, более 20 пострадали. Фото ria.ru