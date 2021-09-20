В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

После стрельбы в университете в Перми госпитализированы 20 человек. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Все пострадавшие были госпитализированы в четыре клиники, при оказании помощи было задействовано 28 бригад скорой, уточнил министр.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. По данным издания «Лента.ру», совершивший нападение в вузе Тимур Бекмансуров на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото ria.ru