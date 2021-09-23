Помидоры и огурцы подорожали в России, морковь стала дешевле

В России за неделю с 14 по 20 сентября цены на плодоовощную продукцию выросли, в среднем, на 0,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Помидоры подорожали на 7,94%, огурцы - на 7%, картофель - на 0,08%.

При этом в ведомстве отметили, что некоторые продукты подешевели. Так, морковь стала дешевле на 3,03%, свежая белокочанная капуста и лук - на 0,63% и 1,12% соответственно. Яблоки подешевели на 1,09%. Фото pixabay.com/Sponchia