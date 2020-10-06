Предсказана более интенсивная вторая волна коронавируса в России

Вторая волна коронавируса этой осенью в России будет более интенсивной, чем первая. Такое мнение выразил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. При этом вирусолог считает, что отечественная система здравоохранения готова ко всему. Слова медика цитирует РИА Новости.

Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более, что готова вакцина,

- заявил Альтштейн.

По мнению медика, интенсивность эпидемии осенью связана с тем, что в этот период традиционно много пациентов с простудными заболеваниями и болезнями верхних дыхательных путей.

Накануне в России было зафиксировано 11 615 случаев заражения Covid-19. Этот показатель достиг топового уровня, который фиксировался в мае.