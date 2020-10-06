Маленький ребенок погиб при попытке сделать «солнышко» на качелях

В Перми девятилетний мальчик умер после того, как упал с качелей при попытке сделать «солнышко». Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, сообщает региональное отделение Следственного комитета.

Школьник получил травмы 25 сентября. Десять дней он провел в больнице и 5 октября скончался.

Как сообщает РИА Новости, трагедия произошла во дворе одного из домов в Перми на глазах у друзей мальчика. Он сильно раскачался на качелях и несколько раз сумел сделать полный оборот - так называемое «солнышко». После этого ребенок вылетел с сидения и рухнул вниз. Качели не были оборудованы блокатором, ограничивающим раскачивание, уточняет издание.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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