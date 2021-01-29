29 января 2021, 20:17
Мясников назвал сроки третьей волны коронавируса в России
Популярный врач Александр Мясников считает, что следующий всплеск инфекции можно ожидать летом или осенью
Популярный теледоктор Александр Мясников в своем телеграмм-канале сообщил, когда можно ожидать третью волну коронавируса.
«Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трехмесячном цикле»,
- цитирует доктора РИА Новости.
По словам телеведущего, новый всплеск можно ожидать летом или осенью. Как считает Мясников, пережить следующую волну пандемии безболезненно можно лишь в том случае, если вакцинироваться уже сейчас. Доктор пояснил, что между первым и вторым уколом проходит почти месяц, а антитела начинают вырабатываться через какое-то время после второй прививки.
Людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, пожилым нужно привиться в первую очередь, добавил врач. (фото rewizor.ru)