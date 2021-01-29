Мясников назвал сроки третьей волны коронавируса в России

Популярный теледоктор Александр Мясников в своем телеграмм-канале сообщил, когда можно ожидать третью волну коронавируса.

«Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трехмесячном цикле»,

- цитирует доктора РИА Новости.

По словам телеведущего, новый всплеск можно ожидать летом или осенью. Как считает Мясников, пережить следующую волну пандемии безболезненно можно лишь в том случае, если вакцинироваться уже сейчас. Доктор пояснил, что между первым и вторым уколом проходит почти месяц, а антитела начинают вырабатываться через какое-то время после второй прививки.

Людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, пожилым нужно привиться в первую очередь, добавил врач. (фото rewizor.ru)