Гид сорвался с обрыва и погиб на глазах у туристов

В Дагестане во время экскурсии гид сорвался со скалы и погиб на глазах у туристов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно предварительной информации, несчастный случай произошел неподалеку от Хунзахской крепости. Экскурсовод вместе с группой путешественников посещал водопад Тобот, который замерз из-за низкой температуры воздуха.

Проводя тур, мужчина оступился и внезапно упал в обрыв. Он скончался на месте от полученных травм. Позже спасатели МЧС достали его тело и передали родственникам погибшего. Фото источника