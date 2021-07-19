19 июля 2021, 10:09
Еще три летальных исхода от COVID-19 зафиксировали в Карелии
Растет число зараженных коронавирусом, среди них есть и привитые
За прошедшие сутки в республике зафиксировали 180 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Еще трое пациентов за это время скончались, сообщил в соцсети министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Согласно данным на 19 июля, из 180 заразившихся ковидом было всего трое привившихся.
Симптомы заболевания проявились у 175 человек. В состоянии средней тяжести находятся 22 человека, в тяжелом – 10, к аппарату ИВЛ пока не подключили никого. При этом 168 заболевших раньше в понедельник выздоровели.
Всего за время пандемии от коронавируса умерли 686 человек. Заражение выявили у 53 882 жителей Карелии. // Фото: Кирилл Контрощиков / «Невские Новости»