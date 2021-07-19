Еще три летальных исхода от COVID-19 зафиксировали в Карелии

За прошедшие сутки в республике зафиксировали 180 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Еще трое пациентов за это время скончались, сообщил в соцсети министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Согласно данным на 19 июля, из 180 заразившихся ковидом было всего трое привившихся.

Симптомы заболевания проявились у 175 человек. В состоянии средней тяжести находятся 22 человека, в тяжелом – 10, к аппарату ИВЛ пока не подключили никого. При этом 168 заболевших раньше в понедельник выздоровели.

Всего за время пандемии от коронавируса умерли 686 человек. Заражение выявили у 53 882 жителей Карелии. // Фото: Кирилл Контрощиков / «Невские Новости»