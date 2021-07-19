На желании помочь в тушении лесных пожаров стали наживаться мошенники

Пока жители Карелии пытаются буквально всем миром помочь экстренным службам и властям победить огненную стихию, нечистоплотные люди пользуются ситуацией. Они выманивают деньги якобы на помощь волонтерам, сообщили в группе «Карелия туристическая».

Как известно, этот паблик помогает организовывать добровольцев, участвующих в ликвидации лесных пожаров в республике.

В понедельник, 19 июля, в группе появилась запись, призывающая горожан быть бдительнее и не переводить средства аферистам.

«Друзья, к сожалению, активизировались мошенники! Сбор средств на закупку оборудования для волонтеров и прочих необходимостей ведется на карту нашей некоммерческой организации "Наследие Калевы"», - сказано в сообщении на стене.

Общаться на данную тему нужно только с директором НКО Юлией Евгеньевной.

Деньги ипользуют на покупку помп, лопат, ранцевых опрыскивателей. Волонтеры сообщили, что шесть лопат уже закупили, готовятся приобрести помпы и профессиональные распылители. Они также собирают продукты для жителей пострадавших населенных пунктов. // Фото: moneyman