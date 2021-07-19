Пенсионерам предложили платить по 10 000 рублей за вакцинацию

Пожилым гражданам России, которые привились от коронавируса, надо выплатить пособие. Так считает депутат Государственной думы РФ Василий Власов. Он уже направил соответствующее предложение в Минтруд, передает RT.

Письмо обращено к главе ведомства Олегу Котякову. В тексте сказано, что сейчас в России нет ни одного стимулирующего к вакцинации решения на федеральном уровне. При этом в регионах власти пытаются дать пожилым людям материальные стимулы, чтобы побудить их привиться от COVID-19.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан», - попросил Власов.

Он уточнил, что деньги нужно платить за прохождение вакцинации от коронавируса.

Депутат считает, что пособие может стать очень хорошим мотивом к вакцинации и вдобавок поддержать пенсионеров материально. // Фото: volga-day