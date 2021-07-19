В автомобилях и автобусах на дорогах Карелии ищут не пристегнутых

Первый этап мероприятия по профилактике нарушений ПДД «Карелия, пристегнись» начался в понедельник, 19 июля. В Госавтоинспекции республики сообщили, что рейды на дорогах будут продолжаться до 22 июля.

Автоинспекторы станут проверять, используют ли водители средства пассивной безопасности. Речь идет не только о ремнях безопасности.

Смотреть будут также на наличие детских автокресел и мотошлемов. Причем внимание уделят не только автомобилям, но и автобусам. В том числе и работающим на международных пассажирских перевозках.

В Госавтоинспекции напомнили, что только за первое полугодие привлекли к ответственности 3581 человек. Это не пристегнутые водители и пассажиры, мотоциклисты без шлемов. // Фото: Госавтоинспекция Карелии