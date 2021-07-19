19 июля 2021, 08:48
В автомобилях и автобусах на дорогах Карелии ищут не пристегнутых
Рейд «Карелия, пристегнись» стартовал в республике 19 июля
Первый этап мероприятия по профилактике нарушений ПДД «Карелия, пристегнись» начался в понедельник, 19 июля. В Госавтоинспекции республики сообщили, что рейды на дорогах будут продолжаться до 22 июля.
Автоинспекторы станут проверять, используют ли водители средства пассивной безопасности. Речь идет не только о ремнях безопасности.
Смотреть будут также на наличие детских автокресел и мотошлемов. Причем внимание уделят не только автомобилям, но и автобусам. В том числе и работающим на международных пассажирских перевозках.
В Госавтоинспекции напомнили, что только за первое полугодие привлекли к ответственности 3581 человек. Это не пристегнутые водители и пассажиры, мотоциклисты без шлемов. // Фото: Госавтоинспекция Карелии