Движение на трассе «Кола» восстановили глубокой ночью

Движение по федеральной трассе «Кола» Р-21 восстановили. Его остановили в воскресенье вечером из-за сильного задымления от пожаров и почти нулевой видимости. В ночь на понедельник дорогу открыли для движения, сообщили в МЧС по Карелии.

Транспорт по «Коле» стали пропускать с 01:45. Напомним, перекрыт с 19:15 был участок с 649-го по 660-й километр.

На 650-м километре, на ст. Быстряги, обнаружили с вертолета очаг пожара. Огонь подошел к трассе вплотную.

Дорогу перекрыли сотрудники ДПС со стороны Сегежи и Медвежьегорска. Они предлагали автомобилистам пережидать на развилке ФАД в Сегеже.

Патрульные группы ДПС организовали сначала реверсивное движение, это было в 22:30. Ночью трассу открыли: пошел небольшой дождь, возможно, он уменьшил силу огня. // Фото: Сергей Шугаев/ВКонтакте