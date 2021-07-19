Найстенъярви чудом удалось отстоять, но пожаров становится все больше

Совместными усилиями удалось остановить один из самых опасных лесных пожаров на территории Карелии. С ворвавшимся в Найстенъярви огнем боролись всем миром. В МЧС сообщили, что сейчас нет угрозы его дальнейшего распространения.

Огнеборцы потушили пять нежилых строений и эвакуировали жителей поселка. Это 109 человек, 34 из них – дети. Все находятся в пунктах временного размещения. Среди них никто не пострадал. Остальные жители уехали к родным и знакомым.

Тушить пожар пришлось с помощью дополнительных сил и средств. Это 142 человека и 36 единиц техники.

Кроме этого, привлекли инженерную технику и два пожарных поезда. Вертолет Ми-8 10 раз сбрасывал воду на очаги горения, всего понадобилось 50 тонн.

Впрочем, хотя поселок и уцелел, он находится в плачевном состоянии. Это подтверждают сделанные волонтерами фотографии.

Выгорели и окрестные леса, они сейчас выглядят так.

Всего в республике сейчас действуют 37 очагов природных пожаров, они охватили уже 4300 гектаров.

Люди самоорганизовываются и отправляются помогать, волонтеры будут работать и 19 июля.

В МЧС сообщили, что если ситуация ухудшится, поможет Невский спасательный центр МЧС России. Его аэромобильная группировка ждет сигнала. Также на старте Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра. // Фото: Георгий Чентемиров