Жителей Петрозаводска упрекнули в свинском поведении в зонах отдыха

Не успели власти облагородить парк Профсоюзов в Петрозаводске, как отдыхающие принялись его замусоривать. Своим возмущением жители города делятся в сообществе «Подслушано ПТЗ» ВКонтакте.

Напомним, буквально на днях в так называемом пляже в Песках поставили лежаки, кабинки для переодевания, мусорные урны и лавочки. Также там смонтировали детский игровой комплекс со скалодромом. Многие горожане радовались.

Но спустя непродолжительно время парк буквально загадили. Люди бросают мусор прямо на землю.

«Жители Петрозаводска, что вы ведете себя как свиньи на пляже в Песках, - возмутился пользователь группы. - Да, там поставили мусорные урны, но это ведь не мусорный контейнер. Вам ведь не приходит в голову, выйдя из подъезда своего дома, выбросить в урну мусорный мешок. Правильно, вы идете к мусорной площадке и там выбрасываете. На пляже нет больших контейнеров для мешков. Привезли с собой еду, поели, собрали в мешок и увезли!!! Что сложного».

Подписчик сетует, что город преобразил пляж, но там стало грязнее из-за урн.

«Такое ощущение, что их надо убрать», - отметил он.

В другом сообщении люди жалуются на странное поведение земляков в беличьем парке и размещают красноречивые снимки.