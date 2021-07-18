Руководителю «Полярного Одиссея» вручили награду

Власти отметили заслуги руководителя морского клуба «Полярный Одиссей» Виктора Дмитриева. Ему вручили почетный знак главы региона, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский в своем аккаунте ВКонтакте.

Он написал, что был рад передать общественнику почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия».

«Обсудили ряд предложений Виктора Леонидовича по дальнейшему развитию акватории Онежского озера. Убежден, что благодаря таким неравнодушным энтузиастам, влюбленным в город и в наше озеро, удастся наполнить Петрозаводскую губу всевозможными судами», - отметил Любарский.

Он еще раз поздравил Виктора Дмитриева и заявил, что считает награду заслуженной. // Фото: Владимир Любарский /ВКонтакте